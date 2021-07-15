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Россия больше не намерена уговаривать Запад прекратить провокации. Она просто будет отвечать на них и делать это максимально жестко, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич. Он также отметил, что США и НАТО исчерпали выданный Москвой кредит доверия и продлевать его никто не собирается.

Так эксперт прокомментировал ситуацию с тремя американскими стратегическими бомбардировщиками B-52 над Баренцевым морем, на перехват которых пришлось отправлять российские истребители. Ситуация чуть не закончилась трагедией, так как американские воздушные машины сменили курс лишь в самый последний момент.

Клинцевич заявляет, что США никак не могут угомониться и продолжают устраивать России проверки обороноспособности. Рано или поздно это плохо для них закончится. Что и продемонстрировало российское военное ведомство. Отправка истребителей и их настойчивость заставила бомбардировщики отвернуть в сторону. Также в США поняли, что РФ настроена более, чем серьезно.

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