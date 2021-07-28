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В американском издании Fox News сообщили, что российские предприятия разрабатывают сразу два самолета Судного дня, предназначенные для эвакуации высокопоставленных должностных лиц на случай ядерной войны.

Отмечается, что данные воздушные суда позволят руководству РФ отдавать приказы войскам даже после начала полномасштабной ядерной катастрофы. Первый из двух подобных бортов разрабатывается на заводе в Воронеже. При этом указывается, что Минобороны может заказать третий самолет.

Журналисты добавляют, что создание данных воздушных судов лично курирует Владимир Путин, российский лидер. Они создаются на базе новейших пассажирских авиалайнеров Ил-96. Ими планируется заменить нынешние самолеты Судного дня, разработанные на основе Ил-80 около 40 лет назад.

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