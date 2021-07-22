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Военный эксперт Дэвид Экс в издании Forbes рассказал о перспективах российского однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate. Он предположил, что конструкторское бюро «Сухой» вполне может разработать успешную палубную версию этого самолета.

Автор публикации обращает внимание читателей на большое крыло истребителя. По его словам, оно способно обеспечивать успешный взлет с катапульты либо с просторной палубы. В единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» ее длина составляет 305 метров, чего вполне достаточно для Су-75.

Экс также отмечает, что Россия намеревается сделать из нового истребителя «птицу высокого полета». Большое крыло хоть и снижает скорость, но зато дает возможность забираться максимально высоко. И уже оттуда внимательно наблюдать за всем происходящим в небе. С большой высоты все отлично видно, а также гораздо сподручнее наносить удары по противнику.

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