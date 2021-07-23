Эксперты информационного агентства Forbes отметили, что большое крыло является главным плюсом легкого истребителя Су-75, разрабатываемого в РФ.

Согласно их словам, благодаря данному элементу значительно повышается подъемная сила, что дает возможность Checkmate подниматься на гораздо большую высоту, чем аналогичным самолетам. Это также увеличивает радиус его стрельбы и позволяет ему выполнять функцию палубного истребителя.

В СМИ напоминают, что Су-75 является боевой машиной пятой генерации. Она была официально презентована в рамках авиасалона МАКС-2021. Ее разрабатывают специалисты «Сухого». Планируется подготовить экспортную версию истребителя, которая будет стоить около 30 миллионов долларов, что почти в 2-3 раза дешевле, чем его западные конкуренты в лице F-35 (США) и Rafale (Франция).