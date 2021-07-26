Новый польский закон о реституции отбирает у евреев возможность вернуть утраченное при Холокосте имущество, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. Он также отметил, что эта норма является аморальной и дискриминационной.

Закон, который польский сенат принял в пятницу, относится к реприватизации. Он предполагает наличие 30-летнего срока, после которых права собственности на имущество признаются истекшими. Норма категорически не устроила Всемирную организацию реституции еврейского имущества, которая потребовала у президента Польши наложить на нее вето.

Кантор также заявил, что закон разработан именно против евреев, которые теперь не смогут вернуть собственное имущество. Он отметил, что фактически Варшава намеревается узаконить кражу. Также она нарушает взятые на себя обязательства по Терезинской декларации, подписанной в 2009 году.

По словам Кантора, на территории Польши во время войны было уничтожено огромное количество евреев. Поэтому она обязана прислушиваться к представителям этого народа и вести себя порядочно по отношению к ним.