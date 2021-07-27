Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил российскую жалобу, касающуюся Украины.

Так, 22 июля Россия направила в ЕСПЧ жалобу, в рамках которой обвинила Украину по нескольким пунктам. В частности, было заявлено, что Украина нарушает Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Также Россия заявила о необходимости прекратить дискриминацию жителей Украины, говорящих на русском языке. Кроме того, она призвала отменить запрет на вещание СМИ на русском языке. Также было выражено требование прекратить водную блокаду Крыма.

Однако во всех этих требованиях ЕСПЧ отказал, заявив, что нет серьёзного риска нанесения непоправимого ущерба основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Как было заявлено, суд занимается только теми запросами, когда существует реальный риск получения непоправимого ущерба.

Ранее мы сообщали, что крымский парламентарий Ефим Фикс пообещал привлечь к уголовной ответственности всех, кто причастен к блокаде Крыма. Отмечается, что сумма ущерба из-за блокады составляет примерно 1 триллион 470 миллиардов рублей.