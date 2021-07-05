Депутаты Госдумы выступают за введение бесплатного питания не только для младшеклассников, но и для учащихся средней школы.

Идею поддерживает первый зампредседателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его мнению, было бы желательно за счет федерального бюджета кормить всех учеников вне зависимости от доходов семьи.

«Мы поставим вопрос о том, чтобы расширить число питающихся за счет федерального бюджета», — заявил он на совещании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием школьников.

Впрочем, на данный момент к реализации инициативы готовы не все поставщики. Есть опасения, что возросшая нагрузка на пищеблоки приведет к ухудшению качества школьного питания.

Так, в ходе проверок, прошедших за последние два месяца в школах Санкт-Петербурга, нарушения были выявлены у многих комбинатов.

К примеру, сотрудники РПН во время инспекции выявили несоответствие пищевой продукции технологическим картам по содержанию витаминов и микроэлементов на комбинате «Аркада». Обнаружились и другие нарушения, в том числе – несоблюдение санитарных норм.

Напомним, в конце 2020 года в кронштадтской школе, обслуживаемой данным поставщиком, отравились более ста учеников. После этого компания сменила название и продолжает работать.

Масса нарушений была выявлена на комбинате «Северная Столица». В некоторых образовательных учреждениях кухонная утварь использовалась не по назначению, на посуде отсутствовала маркировка, не соблюдались температурные условия подачи блюд.

Наличие проблем в сфере школьного питания отметила и начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. Она заявила, что почти две трети поставщиков продуктов в российские школы работают с нарушениями.

Все эти факты показывают, что для реализации инициативы необходима предварительная подготовка. В противном случае работники пищеблоков не справятся с возросшим объемом работ и не смогут должным образом обеспечить детей питанием.