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Европа должна сохранить связи и общение с гражданским обществом Белоруссии, но выдача виз выходцам из этого государства, скорее всего, будет временно приостановлена, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Она пояснила, что связаны новые ограничения со стремительно увеличившимся потоком нелегальных мигрантов.

Напомним, что ранее Йоханссон заявила, что с начала текущего года границы ЕС пересекли 1600 нелегальных мигрантов из Белоруссии. В сравнении с прошлым годом это количество выросло в два раза.

Она также отметила, что самый крупный всплеск наблюдался в начале июля, когда всего за две недели на границе было задержано 800 нарушителей. В большинстве своем это были уроженцы Сенегала и Мали, Гвинеи, Конго, других стран Африки и Ближнего Востока.

От нелегалов больше всего страдает Литва, которая была вынуждена ввести режим чрезвычайной ситуации, а также начать строительство стены, чтобы отгородиться от Беларуси.

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