В тушении лесных пожаров в Турции принимают участие самолеты из Украины и России. Также в самое ближайшее время должны прислать специальный борт из Азербайджана, который сразу включится в работы по ликвидации стихийного бедствия, рассказал турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что для тушения пожаров постоянно действует разведка, используется по 4–5 самолетов и 45 вертолетов. Это позволяет медленно, но уверенно побеждать стихию. Так, 57 пожаров в пяти провинциях страны уже взяты под контроль. Там проводится расследование, которое должно указать на точную причину возгорания.

Напомним, что из России в Турцию отправлены самолеты Бе-200. От Украины в тушении пожаров участвуют Ан-32. Всего в борьбе с огнем задействовано несколько сотен единиц техники и более 4000 человек. В настоящий момент туристам, которые отдыхают в Анталье, уже ничего не угрожает. Стремительно распространяющееся пламя задело и ряд других курортов, где пока продолжается тушение пожаров.