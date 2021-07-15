Госкорпорация Ростех в первый день авиасалона МАКС-2021 покажет однодвигательный истребитель который создает компания МиГ. Этот самолет, по мнению экспертов, составит жесткую конкуренцию американскому F-35 на международном рынке.

Сообщается, что это будет легкий и сравнительно недорогой истребитель, предназначенный для поражения наземных и воздушных целей. Его оснастят новейшей системой искусственного интеллекта, которая значительно облегчит летчику процесс управления самолетом.

По словам экспертов, новый МиГ станет уменьшенной копией истребителя пятого поколения Су-57. Он займет нишу в экспорте легких самолетов такого типа – американских F-22 и F-35, а также российского МиГ-29.

Напомним, что в 90-х годах прошлого столетия Россия была вынуждена отказаться от однодвигательных истребителей. Однако сейчас развитие технологий позволило создать мощные и надежные силовые агрегаты, благодаря чему легкие боевые самолеты возвращаются на российский и международный рынок.