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В 1947 году на свет появился самый популярный в мире автомат АК-47. Сейчас принято говорить, что он был лишь копией немецкой штурмовой винтовки STG 44, однако это не так Данное оружие было взято лишь за основу, однако по надежности, функциональности, скорострельности и другим параметрам автомат Калашникова значительно превзошел эту самую основу.

Несмотря на сравнительно малую дальность стрельбы (она составляла всего 300 метров), автомат с патроном 7,62 мм очень быстро распространился по всему миру. Сегодня приобрести АК-47 можно даже в Соединенных Штатах.

Но в 1974 году было принято решение модернизировать автомат, что привело к созданию еще более совершенной и популярной модели – АК-74. В ней использовался патрон калибра 5,45 миллиметров, что позволило существенно увеличить дальность стрельбы. Эксперты американского издания Business Insider отдали предпочтение именно этому автомату, так как он значительно легче и современнее своего предшественника. В то же время он проигрывает АК-47 по поражающей способности.

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