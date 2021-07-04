В своем интервью изданию «Украина.ру» российский эксперт Александр Жилин предположил, как будут действовать ВСУ в случае полномасштабной наступательной операции на Донбассе. Он считает, что Киев начнет атаку с «чудовищной артподготовки».

По словам Жилина, все начнется с бомбардировки позиций ополчения с украинских самолетов. Это позволит сломить сопротивление. Сразу же после этого в наступление пойдет личный состав Сухопутных войск, который проведет операцию по «зачистке».

Эксперт полностью уверен, что из-за своей ненависти к жителям Донбасса ВСУ будет уничтожать все живое на своем пути, не пропуская мирных граждан, детей и женщин. Также Киев попытается стереть с лица земли школы, больницы и другие объекты.

При этом эксперт надеется, что Россия сразу же включится в боевые действия и остановит украинские войска. Поэтому ни уничтожение всего живого, ни мародерство, являющееся ключевой целью ВСУ, не пройдут. А российская армия сделает все возможное, чтобы защитить жителей самопровозглашенных республик.