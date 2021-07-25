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В Телеграм-канале «Тайный узбек» появился пост военного эксперта, проанализировавшего ситуацию, которая сложилась в Афганистане. Он рассказал, что боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), продвигаются все дальше по территории страны и каждый день берут под контроль все новые населенные пункты.

В настоящий момент правительственные силы все еще удерживают крупные центры регионов, но на окраинах почти каждого из них уже идут бои, которые в большинстве случаев заканчиваются в пользу талибов.

Кроме того, боевики контролируют большую часть афганской границы. Они фактически оттеснили официальные власти от львиной доли доходов и сейчас намереваются заблокировать крупные города страны, чтобы распространить на них свое влияние. В сельской местности талибам зачастую не с кем воевать, так как военнослужащие правительственных сил просто расходятся по домам.

В распоряжении правительства остаются лишь незначительные силы для сопротивления боевикам. Оно надеется в основном на северные провинции, где большинство жителей не хочет прихода к власти «Талибана» и организует собственное ополчение.

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