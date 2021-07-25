На днях российским истребителям Су-27 пришлось перехватывать немецкий боевой самолет Eurofighter Typhoon, который летел над Балтийским морем в сторону границы РФ. Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, зачем Североатлантическому альянсу нужны подобные провокации.

Он отметил, что такие полеты преследуют сразу несколько целей. Во-первых, НАТО таким образом оправдывает свое существование. Военные в Европе имитируют бурную деятельность, которую затем выставляют напоказ в СМИ. Это позволяет убедить общественность в необходимости выделять бешеные средства на содержание Альянса.

Во-вторых, НАТО поддерживает напряженность в тех регионах, в которых все чаще совершает провокации. Это необходимо, чтобы в случае конфликта обвинить РФ в каких-то неправомерных действиях. Как показывает практика, доказательства при этом не нужны, достаточно громко изобличать Россию в том, в чем хочется Западу. Доверчивые граждане, запуганные НАТО, примут за чистую монету любой бред.

В-третьих, провокационные вылеты дают возможность натовским летчикам наработать опыт. И не только полетов, но еще и действий в присутствии вероятного противника.

Суконкин также заявил, что Альянс пытается завоевать превосходство в воздухе над Балтийским и Черным морями, поэтому все чаще отправляет к российским границам и разведывательные самолеты, и истребители. Однако в настоящий момент РФ весьма успешно отбивает подобные «атаки», вылетая на перехват и сопровождая западные летательные аппараты.