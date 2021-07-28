читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турция вошла в число стран, с которыми у России в скором времени может возникнуть вооруженное столкновение. Анкара делает все возможное, чтобы нанести РФ геополитический ущерб, поэтому вероятность конфликта является достаточно высокой, считает доктор военных наук Константин Сивков.

Он также отметил, что у Турции нет шансов против России. Анкара имеет в своем распоряжении множество американских самолетов F-16, но они ей вряд ли помогут.

По словам Сивкова, Россия задействует для борьбы с этими истребителями комплекс С-500. Который обладает целым рядом преимуществ перед предыдущими моделями и может сбивать турецкие истребители, не давая им даже взлететь с аэродрома.

Напомним, что зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» уже прошла государственные испытания и активно поставляется в войска противовоздушной обороны.

Вам может понравиться

Появление подлодки “Казань” в Баренцевом море напомнило Западу давний конфуз

В связи с появлением в Баренцевом море российской подводной лодки «Казань», вышедшей на учения, британские и американские СМИ почему-то вспомнили об инциденте, который произошел в 1981 году. Данный случай долго

ВС Украины призвали активно готовиться к силовому сценарию на Донбассе

Если переговоры по возвращению Украиной контроля над Донбассом не приведут к желаемым результатам, ВСУ должны готовиться к силовому захвату восточного региона. Такое заявление сделал экс-замминистра по временно оккупированным территориям Юрий

В Сочи после непогоды вновь открыли все пляжи

В Сочи вновь разрешено купаться на всех пляжах курорта. Об этом сообщает администрация города на своём сайте. Как отмечается, пляжи были закрыты ещё в четверг из-за штормового предупреждения. В этот
  • Анна
  • 25.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июля – переменная облачность, до 25 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июля – переменная облачность, до 26 °C | Королев: погода, 28 июля – ясно, до 30 °C | Подольск: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Армавир: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C |