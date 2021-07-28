Турция вошла в число стран, с которыми у России в скором времени может возникнуть вооруженное столкновение. Анкара делает все возможное, чтобы нанести РФ геополитический ущерб, поэтому вероятность конфликта является достаточно высокой, считает доктор военных наук Константин Сивков.

Он также отметил, что у Турции нет шансов против России. Анкара имеет в своем распоряжении множество американских самолетов F-16, но они ей вряд ли помогут.

По словам Сивкова, Россия задействует для борьбы с этими истребителями комплекс С-500. Который обладает целым рядом преимуществ перед предыдущими моделями и может сбивать турецкие истребители, не давая им даже взлететь с аэродрома.

Напомним, что зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» уже прошла государственные испытания и активно поставляется в войска противовоздушной обороны.