Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что провокация, которую устроил британский эсминец Defender сразу же после саммита президентов России и США указывает на демонстрацию неуважения со стороны Запада к выбору жителей Крыма.

Согласно заявлению Путина, даже если бы Россия потопила корабль, третьей мировой войны не было бы. Он указал, что те, кто организуют всё это, понимают, что победителями им не выйти.

Как сообщил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, у Москвы было право ответить силой на провокацию независимо от того, признаёт ли Великобритания Крым российским или нет. Он считает, что это был универсальный ход Лондона – создать напряжённость, а затем уклониться от конфликта, в котором он мог бы пострадать.

Также Межевич заявил, что Великобритания потопила бы любой военный корабль, который приблизился бы к их берегам, и потому Россия имела право поступить аналогичным образом, отправив Defender к «ихтиадрам». Кроме того, он считает, что сейчас Лондон не позволил бы потопить свой корабль в обмен на санкции, хотя ещё 40 лет назад такое было возможно.

Недавно мы сообщали, что после инцидента с эсминцем Defender НАТО не намерен уходить из Чёрного моря. Как было заявлено, корабль защищал ключевые позиции НАТО.