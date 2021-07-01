читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

НАТО не собирается больше уходить из Черного моря и поет старую песню о «свободе судоходства». После завершения учений Sea Breeze-2021 в регионе сохранится представительство Североатлантического альянса, заявил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Он отметил, что в Альянсе внимательно изучили подробности инцидента с эсминцем Defender и пришли к выводу, что он защищал ключевые позиции НАТО. А именно, «свободу судоходства», а также принадлежность Крымского полуострова Украине.

Блок постоянно углубляет сотрудничество с Украиной и Грузией, демонстрирует свою солидарность с ними и проводит постоянную работу по политическим консультациям и обмену информацией. Все это будет продолжено и в будущем, так как НАТО не уйдет из Черного моря. Как бы к этому не относилась Москва, подвел итог Аппатурай.

Вам может понравиться

Ливанские СМИ уверены в победе России над США в Сирии

Россия уверенно побеждает Соединенные Штаты в борьбе за влияние в Ближневосточном регионе. Ливанский портал Al Modon пишет, что США ничего не могут с этим поделать. Они лишь бессильно наблюдают за

The Sun: Путин испытал баллистическую ракету в ответ на провокационные учения Запада

Россия ответила Западу на инцидент с британским эсминцем и не менее провокационные учения «Морской бриз-2021». Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Кедр» стали предостережением для НАТО, который слишком уж разошелся, организовывая столь

Сивков: Уничтожение сирийской оппозиции после отказа выполнять ультиматум России будет вполне законным

Ультиматум России может стать законным поводом для уничтожения оппозиции в сирийской провинции Даръа, считает военный эксперт Константин Сивков. Он также объясняет причины такого требования от РФ. Информация об ультиматуме появилась
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июля – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июля – ясно, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июля – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 1 июля – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 1 июля – ясно, до 19 °C |