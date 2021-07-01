НАТО не собирается больше уходить из Черного моря и поет старую песню о «свободе судоходства». После завершения учений Sea Breeze-2021 в регионе сохранится представительство Североатлантического альянса, заявил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Он отметил, что в Альянсе внимательно изучили подробности инцидента с эсминцем Defender и пришли к выводу, что он защищал ключевые позиции НАТО. А именно, «свободу судоходства», а также принадлежность Крымского полуострова Украине.

Блок постоянно углубляет сотрудничество с Украиной и Грузией, демонстрирует свою солидарность с ними и проводит постоянную работу по политическим консультациям и обмену информацией. Все это будет продолжено и в будущем, так как НАТО не уйдет из Черного моря. Как бы к этому не относилась Москва, подвел итог Аппатурай.