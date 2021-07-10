Российские власти отлично понимают, что в сердцах многих граждан еще не померкла память о прошлой афганской кампании, поэтому вводить войска в Афганистан сейчас они точно не будут, уверен эксперт Андрей Казанцев. По его словам, РФ лишь усилит свои военные базы в Таджикистане и других государствах Средней Азии, чтобы защитить их от талибов (движение «Талибан» – запрещенная в России организация) и от потока беженцев.

В основном будут усиливаться авиабаза «Кант», расположенная в Киргизии, а также 201-я военная база в Таджикистане. Кроме того, инструкторы ЦВО уже отправились в Узбекистан, где занимаются обучением местных военнослужащих.

Напомним, что в минувшую пятницу в Кандагаре начались ожесточенные бои между правительственными войсками и талибами. Уже известно о гибели нескольких местных жителей из числа гражданского населения.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что войска будут выведены из Афганистана до 31 августа. Однако в любой момент ВС Соединенных Штатов смогут нанести удар по стране, если ситуация там выйдет из-под контроля.