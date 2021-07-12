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Украина совсем не против выгодного для нее сотрудничества с Китаем, однако США не дадут ей начать движение в сторону Востока, уверен специалист Российского совета по международным делам Алексей Наумов. По его словам, Киев может воспользоваться этой ситуацией.

Каким бы выгодным не было для Украины сотрудничество с Китаем, Соединенные Штаты не могут его допустить. Киев нужен Вашингтону в качестве инструмента давления на Россию, а также распространения влияния США на другие страны постсоветского пространства.

Однако Украина вряд ли захочет так просто расставаться с перспективами, которые открывает перед ней дружба с КНР. Скорее всего, считает эксперт, она будет требовать у США очередные транши финансовой помощи либо решения вопросов, связанных со вступлением в ЕС и НАТО. Однако Вашингтон вряд ли пойдет на условия Киева. В его распоряжении имеется достаточно методов заставить Украину сделать что-либо без предоставления ему дополнительных преференций.

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  • Анна
  • 10.07.2021
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