Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС на вид кажутся устаревшими и ни на что не способными. В то же время они «моложе» американских B-52, а по летным и боевым характеристикам значительно их превосходят, пишут авторы издания The Drive.

В своей публикации эксперт рассказывает о состоявшихся недавно учениях в Арктике, в которых принимали участие и Ту-95МС, и Ту-160. Они пролетели огромное расстояние от Саратова до Северного полюса всего с одной дозаправкой в воздухе и отработали авианалет на военные объекты условного противника.

Особенно впечатлила автора стрельба Ту-95, которая производилась из расположенной в хвосте дистанционно управляемой пушки. Эксперт отмечает, что российские конструкторы постоянно модернизируют самолет, но хвостовую башню оставляют нетронутой.

23-миллиметровые пушки, которыми управляет один из членов экипажа бомбардировщика, призваны обеспечивать защиту самолета от атаки с тыла. Для наведения башни 9А-503М на цель может применяться радиолокационный прицел Krypton.

В американском бомбардировщике B-52 изначально также имелась хвостовая пушка. Однако по завершению холодной войны было решено, что уже никто не осмелится напасть на грозный самолет. Поэтому башню убрали, чтобы уменьшить вес самолета. Автор статьи уверен, что это было верное решение, так как ценность пушки в хвосте показалась ему очень сомнительной.