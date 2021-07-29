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На днях Россия спустит на воду новую подводную лодку проекта «Ясень-М», которая в сравнении с «Северодвинском» получила ряд усовершенствований. Подробности об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, который также назвал появление очередного атомохода большим достижением РФ.

Он отметил, что на подлодке Красноярск будут размещаться гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также крылатые «Калибры» и противокорабельные «Ониксы». Благодаря этому субмарина сможет поражать любые цели, надежно защищая Россию и обеспечивая эффективное сдерживание потенциального противника.

Кроме того, подводная лодка объединит в себе все преимущества проекта «Ясень». Это малозаметность, способность длительное время находиться под водой, не привлекая к себе внимание кораблей противника. К другим преимуществам Дандыкин отнес наличие оборудования, позволяющего быстро обнаруживать чужие корабли и субмарины, высокую скорость и маневренность «Красноярска», современное электронное оснащение.

Напомним, что в американских СМИ назвали подлодки проекта «Ясень» серьезной угрозой для ВМС США. А также отметили, что они ничем не уступают лучшим атомным субмаринам Соединенных Штатов.

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