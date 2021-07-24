Такие эсминцы, как британский Defender, России не нужны. РФ делает ставку на многофункциональные корабли, а недавний возмутитель спокойствия у мыса Фиолент способен обеспечивать лишь противовоздушную оборону, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отмечает, что Defender представляет собой узкоспециализированный корабль Type 45, который оснащен современным оборудованием для обнаружения и уничтожения воздушных целей. Однако наносить удары по противнику на берегу или уничтожить чужие эсминцы и подводные лодки он не в состоянии. Из-за банального отсутствия соответствующего оружия.

Если сравнивать Defender с недавно засветившимся на испытаниях гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегатом «Адмирал Горшков», то преимущество окажется именно у российского корабля. Он также имеет современные комплексы для противовоздушной обороны. Однако кроме них, на корабле установлены еще и крылатые ракеты. Также он способен обеспечивать противолодочную защиту, что абсолютно недоступно «Дефендеру». К примеру, если бы во время инцидента в Черном море британский эсминец атаковала субмарина, он ее даже не заметил бы.