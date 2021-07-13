Представители госкорпорации «Ростех» ранее заявили, что на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 будет представлен новейший самолет. Военный эксперт Сергей Андреев уверен, что речь идет о легком истребителе пятого поколения, который станет главным конкурентом американского F-35 на мировом рынке.

Специалист сообщает, что в этом самолете «Ростех» задействует самые новые технологии. К примеру, искусственный интеллект будет применяться для расчета оптимальных параметров полета. Кроме того, истребитель оснастят новым двигателем с передовой системой управления вектором тяги. Силовой агрегат позволит самолету развивать скорость до 2200 километров в час.

По словам эксперта, демонстрация этого истребителя произведет на выставке эффект разорвавшейся бомбы. Новый самолет сможет достойно конкурировать с F-35, так как превосходит все существующие сегодня боевые воздушные машины.