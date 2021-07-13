Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители госкорпорации «Ростех» ранее заявили, что на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 будет представлен новейший самолет. Военный эксперт Сергей Андреев уверен, что речь идет о легком истребителе пятого поколения, который станет главным конкурентом американского F-35 на мировом рынке.

Специалист сообщает, что в этом самолете «Ростех» задействует самые новые технологии. К примеру, искусственный интеллект будет применяться для расчета оптимальных параметров полета. Кроме того, истребитель оснастят новым двигателем с передовой системой управления вектором тяги. Силовой агрегат позволит самолету развивать скорость до 2200 километров в час.

По словам эксперта, демонстрация этого истребителя произведет на выставке эффект разорвавшейся бомбы. Новый самолет сможет достойно конкурировать с F-35, так как превосходит все существующие сегодня боевые воздушные машины.

Вам может понравиться

Востоковед Тарасов: Зачем Турции понадобилось оставлять войска на “кладбище империй”

После вывода натовских войск в Афганистане останется лишь Турция, которая будет отвечать за безопасность Кабульского аэропорта. Востоковед Станислав Тарасов уверен, что этим объектом Анкара себя на ограничит. Она уже успела

На жестко задержанную женщину без маски в МФЦ завели уголовное дело

В издании «Новая газета» сообщили, что на Валентину Муженскую, жительницу Москвы, жестко задержанную в МФЦ за снятие маски, завели уголовное дело. Позднее эти сведения были подтверждены адвокатом обвиняемой Олегом Ярошиком.

YouTube запустил для россиян сервис коротких видео Shorts в бета-версии

Уже с сегодняшнего дня для российских пользователей YouTube станет доступной функция Shorts. Она дает возможность снимать и публиковать короткие видеоролики со своего телефона и пользуется огромной популярностью в США и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 13 июля – ясно, до 31 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 июля – переменная облачность, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 13 июля – ясно, до 30 °C | Подольск: погода, 13 июля – ясно, до 29 °C | Армавир: погода, 13 июля – ясно, до 31 °C |