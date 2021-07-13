Экспериментальный корабль ВМС США M80 Stiletto, оборудованный для испытаний новых морских боевых технологий и концепций, продемонстрировал систему защиты от беспилотных летательных аппаратов с функцией их обнаружения и поражения на 360 градусов. Об этом сообщает портал The Drive.

Для последней демонстрации M80 был оснащен системой DroneSentry-X – относительно небольшим модулем, предназначенным для установки на крыше корабельной рубки. Вся система размещена в восьмиугольном корпусе, весит чуть менее 27 кг и управляется цифровой панелью управления и дисплеем на базе планшета.

Компания-производитель DroneShield заявляет, что система использует «встроенные датчики для обнаружения и прерывания движения БПЛА с любой скоростью» и «подходит для мобильных операций, наблюдения на месте и в миссиях в движении». Компания также утверждает, что система использует искусственный интеллект для анализа окружающей радиочастотной среды и выявления потенциально враждебных дронов. Как только система определяет конкретные радиодиапазоны, используемые этими дронами, она активирует «некинетические помехи». В информационном бюллетене по системе утверждается, что DroneSentry-X имеет дальность обнаружения более 2 км (1,2 мили) с дальностью поражения «более 300 м».

М-образный корпус Stiletto спроектирован так, чтобы уменьшить кильватерный след, сопротивление и акустическую сигнатуру корабля, в то же время достаточно предохраняя его от ударов о волны на высоких скоростях. Конструкция предназначена для более стабильной работы на мелководье, чем традиционные однокорпусные конструкции, что позволяет Stiletto запускать и принимать небольшие транспортные средства, включая 11-метровую надувную лодку с жестким корпусом (RHIB) Командования специальных операций США (SOCOM).

Помимо защиты от небольших дронов, ВМС США также развивают наступательные возможности БПЛА, такие как роящиеся воздушные дроны, которые можно запускать с беспилотных судов, в том числе подводных. Корпус морской пехоты США также планирует вооружить свои беспилотные корабли дальнего действия барражирующими боеприпасами. Естественно, США – далеко не единственная страна, которая развивает и совершенствует эти возможности.

Небольшой барражирующий дрон не сможет потопить крупный военный корабль, но его боеприпас вполне способен сорвать миссию, нанеся чувствительный урон жизненно важной системе. Рой подобным образом оборудованных дронов может нанести гораздо больший вред, и в настоящее время существует мало средств защиты от такого нападения.

Однако опасность, которую представляют небольшие БПЛА, связана не только с кинетическими угрозами, такими как «дроны-смертники». Относительно небольшое количество дронов может использоваться для обмана или подавления бортовых средств противовоздушной обороны, обнаружения целей и связи. Кроме того, беспилотные летательные аппараты представляют собой угрозу сами по себе только из-за их потенциальных возможностей разведки и наблюдения. Вооруженный относительно недорогим и несложным оборудованием, небольшой дрон способен собирать критически важные данные и обеспечивать нацеливание других платформ и боеприпасов, которые могут нанести гораздо больший ущерб, чем сам дрон.

По мнению The Drive, многие недавние инциденты, когда корабли ВМС США столкнулись с неизвестными БПЛА, подчеркивают необходимость корабельных противодронных систем. В 2019 году несколько эсминцев в течение нескольких дней преследовались неизвестными дронами на полигонах недалеко от побережья Калифорнии – этот инцидент даже высшее руководство ВМФ не может объяснить по сей день. Поэтому неудивительно то внимание, которое уделяется противодронным системам военным флотом США.