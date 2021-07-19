Вывод советских войск из Германии в начале 90-х годов прошлого столетия сопровождался многочисленными нападениями бандитских формирований на военнослужащих. Бывший разведчик, подполковник Василий Самойлов рассказал, как Западная группа войск возвращалась в Россию.

По его словам, многие военные везли с собой дорогостоящую технику или даже уезжали из Германии на новых автомобилях. Сам подполковник, который возглавлял тогда разведку 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗГВ, приобрел в ФРГ машину и видеокамеру. У Бреста, где проходила граница, на него пытались напасть бандиты.

Самойлов также рассказал, что подобные случай показывали по телевидению, поэтому многие о них знали. Иногда военнослужащие даже погибали в результате таких нападений.

Помимо этого, во время вывода войск некоторые офицеры норовили сбежать из своих частей. Именно так поступили командир полка Колесников, а также лейтенанты Мацюта и Алекперов, которые ко всему прочему унесли с собой 15 пистолетов и более двухсот патронов. Всего же дезертировали около 200 офицеров Западной группы войск.