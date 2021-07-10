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Разговоры о возможной войне между Россией и США возникают все чаще, однако на самом деле Соединенные Штаты совершенно не готовы воевать. И Москва это отлично знает, заявила экс-офицер американской разведки Ребекка Коффлер. По ее словам, РФ имеет все возможности для того, чтобы не дать Вашингтону использовать накопленный в предыдущих войнах опыт и навяжет ему собственную стратегию.

По словам Коффлер, у России имеется большой опыт борьбы в кибернетическом и космическом пространствах. Поэтому она будет стремиться перенести все боевые действия именно туда. Несмотря на громкие заявления США, они все же не способы оказать гораздо лучше подготовленной РФ сопротивление. Поэтому Москва отобьет у них контроль над орбитальной системой обороны и перехватит управление IT-сетями и спутниковыми группировками.

Коффлер также считает, что война между США и Россией начнется скорее всего в акватории Черного моря. При этом причиной конфликта, способного перерасти в полномасштабные боевые действия, могут стать украинские провокации.

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