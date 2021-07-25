Украина вполне может в очередной раз попытаться взять под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, однако даже с помощью Запада она не сумеет этого сделать. Военный аналитик Яков Кедми, ранее возглавлявший израильскую разведывательную службу «Натив», рассказал подробности.

Он пояснил, что хотя НАТО и снабжает Украину современным вооружением, тягаться с Россией она все же не сможет. Ни беспилотники «Байрактар», которые Киев закупил у Турции, ни катера, которые он собирается строить с легкой руки Великобритании, не помогут провести полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики.

Все дело в том, что сразу после начала этого самого наступления в дело скорее всего вступит Россия, которая использует элегантную и эффективную стратегию для защиты Донбасса. Она просто нанесет по украинским ВС ракетный удар со своей территории, который отобьет у Киева все желание атаковать. В распоряжении у Москвы имеется множество современных боевых систем, способных обратить в бегство и украинскую армию, и помогающие ей подразделения НАТО. Причем сделать это даже без необходимости переходить границы Украины.