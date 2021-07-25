Европейский Союз под видом «реформ» фактически уничтожает украинских производителей товаров, поэтому президенту Владимиру Зеленскому и правительству нужно пересмотреть условия сотрудничества с ЕС, уверен экс-парламентарий ВРУ Евгений Мураев.

Он отмечает, что глава государства только сейчас начал «прозревать» и заметил, что Европа относится к Украине с точки зрения лишь своих собственных интересов. Она лишь обещает, что со временем, пройдя тернистый путь «реформ», Киев все же сумеет стать частью ЕС. Но даже это обещание не выполняется, так как действия Евросоюза больше направлены на уничтожение производства в стране, чем не его модернизацию или движение к европейским стандартам.

Требуя закрывать украинские компании, не соответствующие этим самым стандартам, ЕС надеется найти новый рынок сбыта для своих товаров. Однако при этом не учитывается сложная ситуация в самой Европе, из-за которой она может и не суметь «прокормить Украину». Явным признаком серьезных экономических проблем в Евросоюзе является выход из его состава Великобритании, уверен Мураев.