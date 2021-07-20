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В новом материале информагентства EurAsian Times, перевод которого подготовлен «ПолитРоссией», отметили, что РФ нашла способ, чтобы укротить истребитель F-22 «Хищник», разработанный в США.

Согласно словам авторов материала, российские специалисты регулярно улучшают истребители, находящиеся на вооружении страны. Особое внимание при этом они уделяют боевой машине Су-57. В скором времени должна выйти усовершенствованная версия этого воздушного судна с новыми двигательными установками и улучшенной бортовой электроникой. Ее также оснастят искусственным интеллектом.

Конструкторы прорабатывают возможность взаимодействия между истребителями и военными БПЛА С-70 «Охотник». Кроме того, на Су-57 установят новое вооружение, что позволит ему с высокой эффективностью уничтожать как надводные, так и наземные объекты. Он также сможет наравне сражаться с такими самолетами как F-35 и F-22.

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