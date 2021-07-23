Ни турецкие, ни какие-либо другие иностранные войска больше никогда не пересекут границу Афганистана, заявил представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахед. Он отметил, что Анкара намеревалась заполнить вакуум, образовавшийся после вывода американских войск, но талибы против этого решения.

«Мы уже отвергли позицию Турции и заявили, что после вывода (военнослужащих) Соединенных Штатов из Афганистана мы не позволим другим иностранным силам оставаться в этой стране ни под каким предлогом. Мы против решения Турции», – заявил официальный представитель движения.

В то же время он отметил, что талибы готовы дать Турции возможность оказать помощь и в переговорах с другими странами, и в восстановлении нормальной жизни на территории Афганистана. Однако это не должно использоваться как повод для ввода военных подразделений.

Напомним, что ранее представители движения заявляли о контроле над большей частью территории Афганистана. Также они сообщили, что размещают свои вооруженные формирования вдоль границ со странами Центральной Азии – Таджикистаном, Ираном, Туркменией и Узбекистаном.