Виктор Яценко, бывший глава Министерства связи ДНР, в рамках беседы с журналистами отметил, что Украине не удастся провести блицкриг, так как республики Донбасса значительно увеличили свой военный потенциал за последние годы.

Согласно его словам, на данный момент времени самопровозглашенные республики обладают огромным количеством танков – их число превышает совокупные танковые силы стран Прибалтики. Он отметил, что в случае начала вооруженного конфликта с прибалтийскими государствами, ДНР смогла бы победить их за 2-3 дня.

Украина при этом вооружена лучше Эстонии, Литвы и Латвии, но, по мнению Яценко, у нее все равно не хватит сил, чтобы осуществить прорыв. При этом проведение контратаки ополченцами окажется непростой задачей, так как украинцы создали мощные укрепления на границе и научились хорошо окапываться, считает экс-министр.