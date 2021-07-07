Британский эсминец «Дефендер» своей провокацией в Черном море пытался «укрепить доверие», а не в очередной раз хоть как-то уязвить Россию, заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб. Его выступление анализирует китайский сайт Sina, перевод публикации которого представлен порталом Discover24.

Он также в очередной раз повторил, что эсминец находился в «украинских территориальных водах» и шел кратчайшим путем из Одессы в Батуми, совершая «мирный проход». По словам министра, Британия продолжит подобные действия тогда, когда ей это понадобится.

Рааб также назвал «чепухой» заявления России о вторжении британского эсминца в ее территориальные воды, а также о предупредительной стрельбе и бомбометании. Стоит напомнить, что британские власти изначально отрицали сам факт предупреждений и обстрела, пока Минобороны РФ не опубликовало все видеозаписи, связанные с провокацией.

Авианосец продолжит свой поход, несмотря на инцидент

Эсминец «Defender» является частью авианосной ударной группы Великобритании, возглавляемой кораблем «Королева Елизавета». Рааб сообщил, что несмотря на инцидент в Черном море, планы авианосца остаются незыблемыми. Он все равно направится в Южно-Китайское море.

Он заявил также, что предупредил Китай о проходе АУГ по его территориальным водам, а также отметил, что Великобритания не собирается вступать в конфронтацию с флотом НОАК.

На это заявление отреагировал представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь, который выразил надежду на благоразумие Великобритании и других государств НАТО. По его словам, они должны воздерживаться от действий, которые могут создать обострение ситуации и повысить напряженность в Южно-Китайском море.