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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность наступления мировой войны.

Согласно его заявлению, сейчас возможность мировой войны исключена. Как он считает, это возможно благодаря тому, что страны сохраняют ядерный паритет. Песков указал, что значимость ядерного паритета нельзя переоценивать, так как он даёт возможность сохранять в стабильности систему отношений между странами.

Также Песков сообщил, что постоянно проводятся попытки по нарушению этого паритета, и Россия принимает меры по его страхованию. Так, он отметил системы, принятые на вооружение для поддержки ядерного паритета. Кроме того, это вооружение не даёт США получить «право опережающего удара».

В целом, как заключил Песков, сейчас мировая война невозможна.

Недавно Дмитрий Песков заявил, что тон встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве был конструктивным. Также он отметил, что американская сторона не пыталась проявлять менторство.

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