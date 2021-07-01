Тон беседы между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным на встрече 16 июня был конструктивным, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что никакого менторства со стороны США не наблюдалось. По словам Пескова, Путин никогда не допускает подобной риторики и очень быстро отвечает на попытки вести себя подобным образом. Вполне вероятно, что американская сторона это отлично знала и не пыталась проявлять менторство.

При этом, отметил пресс-секретарь, главы государств зафиксировали и те моменты, позиции на которые у них совершенно не сходятся. Поэтому нельзя говорить о том, что высокие договаривающиеся стороны говорили в унисон. Однако преобладал все-таки конструктивный тон.

Напомним, что во время прямой линии в минувшую среду Владимир Путин заявил, что ожидает перехода отношений между Москвой и Вашингтоном в «нормальные рамки».