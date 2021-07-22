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Германия и Соединенные Штаты пришли к компромиссному конструктивному решению в ходе переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента Джо Байдена по «Северному потоку-2». Главы государств сумели договориться и сняли неопределенность, которая несколько лет не давала покоя участникам данного проекта, пишет немецкое издание Die Zeit.

Остановить строительство, которое почти завершено, было бы верхом глупости, поэтому Соединенные Штаты прислушались к Германии. При этом обе страны заявили о праве ввести санкции в отношении России, если она будет ущемлять украинские интересы. По сути, РФ придется какую-то часть газа качать через ГТС соседней страны, чтобы она не разорилась окончательно.

На встрече было решено выделить Киеву 40 миллионов евро кредита на развитие альтернативной энергетики в стране. Также эти средства должны гарантировать Украине возмещение убытков на срок до 2024 года.

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