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В Верховной раде Украины предложили сделать годовщину создания УПА (Украинская патриотическая армия – запрещенная в РФ экстремистская организация) государственным праздником. Во внесенном в парламент законопроекте подчеркивается, что такое решение должно быть принято к 80-летию формирования, которое будет отмечаться в следующем году.

Авторы законопроекта упоминают, что УПА якобы боролась за «государственную независимость Украины», поэтому заслуживает столь пристального внимания.

Также они предложили вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героев Украины, которые им сперва присвоил Виктор Ющенко, а затем отобрал Виктор Янукович.

Ранее жители страны выразили недовольство попытками возвести день создания УПА в ранг государственного праздника. Они написали, что скоро всех начнут заставлять «зиговать и маршировать», а также отметили, что празднование этой даты станет символом окончательного превращения страны в нацистскую Украину.

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