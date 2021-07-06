В Верховной раде Украины предложили сделать годовщину создания УПА (Украинская патриотическая армия – запрещенная в РФ экстремистская организация) государственным праздником. Во внесенном в парламент законопроекте подчеркивается, что такое решение должно быть принято к 80-летию формирования, которое будет отмечаться в следующем году.

Авторы законопроекта упоминают, что УПА якобы боролась за «государственную независимость Украины», поэтому заслуживает столь пристального внимания.

Также они предложили вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героев Украины, которые им сперва присвоил Виктор Ющенко, а затем отобрал Виктор Янукович.

Ранее жители страны выразили недовольство попытками возвести день создания УПА в ранг государственного праздника. Они написали, что скоро всех начнут заставлять «зиговать и маршировать», а также отметили, что празднование этой даты станет символом окончательного превращения страны в нацистскую Украину.