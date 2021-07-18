Ярослав Нилов, российский парламентарий, отметил, что вопрос о вводе 4-дневной рабочей недели практически не прорабатывался за последние 3 года, так как все еще неактуален для РФ.

На своей страничке в «Телеграме» народный избранник отметил, что перспективность нового режима работы в российских компаниях и предприятиях обсуждается уже в течение трех лет. Однако за данный период времени никто еще не предложил каких-либо конкретных решений по данному вопросу. Он добавил, что к ним не поступало никаких официальных распоряжений даже на проработку соответствующей темы.

По мнению депутата Госдумы, проводимые различными интернет-ресурсами опросы касательно 4-дневки, являются обычной рекламой, а не желанием продемонстрировать «объективную картину». Ранее были опубликованы результаты очередного подобного опроса, показавшие, что на укороченную рабочую неделю хотели бы перейти не менее 44 процентов граждан РФ.