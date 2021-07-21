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Заявление Великобритании о желании вернуться к тактике холодной войны свидетельствует об откровенном психозе, поразившим все руководство британского Минобороны. Депутат Госдумы Елена Панина поясняет, что Лондон сошел с ума на почве ненависти к России, из которой рисует образ врага.

По мнению депутата, заявления об учениях, в которых британские самолеты будут готовиться к защите от «российской агрессии» и отрабатывать переброску на гражданские аэродромы – это явная попытка задействовать стратегии холодной войны. Панина считает, что правительство Англии просто пытается отвлечь своих граждан от внутренних проблем. Выход из ЕС и пандемия коронавируса вогнали Лондон в депрессию, в которой у него возникают самые безумные идеи.

Народ Великобритании недоволен тем экономическим спадом, который сейчас переживает страна. Также Шотландия постоянно требует отделения от Соединенного Королевства. Поэтому власти нашли внешнего врага и придумывают все новые и новые пакости для России, заодно запугивая собственных граждан мифической «агрессией» РФ.

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