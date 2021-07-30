В шведском информационном агентстве Dagens Industri отметили, что в будущем на территории Европы может произойти новый вооруженный конфликт, в котором будут участвовать Турция и РФ.

Автор статьи Густав Рейнфельдт заявил, что в ряде государств Европы все еще витает старый европейский дух, который характеризуется желанием расширить свои территории, агрессивным национализмом и авторитаризмом. К ним он отнес Сербию, Турцию и Россию. Этим странам противостоят члены Евросоюза.

Шведский обозреватель считает, что в РФ действует авторитарное правительство, стремящееся «возвратить стране былое величие». Для этого оно якобы развязало вооруженные конфликты на Украине, в Молдавии и Грузии. Турция же, по мнению Рейнфельдта, продемонстрировала свою готовность к возможному конфликту, поддержав Азербайджан в войне с Арменией на территории Нагорного Карабаха.