читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В шведском информационном агентстве Dagens Industri отметили, что в будущем на территории Европы может произойти новый вооруженный конфликт, в котором будут участвовать Турция и РФ.

Автор статьи Густав Рейнфельдт заявил, что в ряде государств Европы все еще витает старый европейский дух, который характеризуется желанием расширить свои территории, агрессивным национализмом и авторитаризмом. К ним он отнес Сербию, Турцию и Россию. Этим странам противостоят члены Евросоюза.

Шведский обозреватель считает, что в РФ действует авторитарное правительство, стремящееся «возвратить стране былое величие». Для этого оно якобы развязало вооруженные конфликты на Украине, в Молдавии и Грузии. Турция же, по мнению Рейнфельдта, продемонстрировала свою готовность к возможному конфликту, поддержав Азербайджан в войне с Арменией на территории Нагорного Карабаха.

Вам может понравиться

Марго Робби назвала «Отряд самоубийц 2» лучшей экранизацией комиксов

Марго Робби, голливудская актриса, назвала «Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет» одной из лучших киноадаптаций комиксов. Напомним, что она исполнила в этом фильме роль Харли Квинн. Согласно ее словам, даже если

Insider: учения ВС США, имитировавшие войну против Китая, потерпели фиаско

В издании Insider, сославшись на Джона Хайтена, заместителя главы Комитета начальника штабов, отметили, что вооруженные силы США полностью провалили учения, которые имитировали столкновение с армией КНР. Отмечается, что американские войска

ЕСПЧ отклонил запрос России, связанный с водной блокадой Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил российскую жалобу, касающуюся Украины. Так, 22 июля Россия направила в ЕСПЧ жалобу, в рамках которой обвинила Украину по нескольким пунктам. В частности, было
  • Анна
  • 27.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Королев: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 30 июля – ясно, до 30 °C |