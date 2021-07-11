Соединенные Штаты не смогут победить в войне будущего, заявил автор публикации в издании Defense News Марк Ганцингер, который раньше работал в центральном аппарате американского Минобороны.

Он пояснил, что проблема кроется в реализуемой в США программе «Сократить, чтобы развиваться». Она подразумевает уменьшение численности войск и перенаправление средств на создание новейших военных технологий.

По словам Ганцингера, новая техника действительно появилась, однако она не способна компенсировать отсутствие достаточного количества личного состава. Сейчас армия США не сможет своевременно перебросить войска, если Китай вдруг нападет на Тайвань либо Россия надумает захватить Прибалтику. В обеих этих ситуациях нужно действовать максимально быстро, но у Соединенных Штатов нет соответствующих сил и средств. Поэтому если РФ атакует прибалтийские государства, она может просто уничтожить весь Североатлантических альянс.

Эксперт заявляет, что еще в 90-х годах прошлого столетия Соединенные Штаты по инерции продолжали готовиться к войне с одной крупной державой или одновременно с двумя такими государствами. Но после холодной войны прошли десятилетия и о такой подготовке просто забыли. Из-за чего в следующем крупном вооруженном столкновении США вполне могут потерпеть поражение.