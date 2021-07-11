Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты не смогут победить в войне будущего, заявил автор публикации в издании Defense News Марк Ганцингер, который раньше работал в центральном аппарате американского Минобороны.

Он пояснил, что проблема кроется в реализуемой в США программе «Сократить, чтобы развиваться». Она подразумевает уменьшение численности войск и перенаправление средств на создание новейших военных технологий.

По словам Ганцингера, новая техника действительно появилась, однако она не способна компенсировать отсутствие достаточного количества личного состава. Сейчас армия США не сможет своевременно перебросить войска, если Китай вдруг нападет на Тайвань либо Россия надумает захватить Прибалтику. В обеих этих ситуациях нужно действовать максимально быстро, но у Соединенных Штатов нет соответствующих сил и средств. Поэтому если РФ атакует прибалтийские государства, она может просто уничтожить весь Североатлантических альянс.

Эксперт заявляет, что еще в 90-х годах прошлого столетия Соединенные Штаты по инерции продолжали готовиться к войне с одной крупной державой или одновременно с двумя такими государствами. Но после холодной войны прошли десятилетия и о такой подготовке просто забыли. Из-за чего в следующем крупном вооруженном столкновении США вполне могут потерпеть поражение.

Вам может понравиться

Defense Express: Украина занимается “ракетным каннибализмом”, чтобы поддерживать свою ПВО в рабочем состоянии

Украина давно занимается ракетным «каннибализмом» – ремонтирует одни свои зенитно-ракетные комплексы, устанавливая на них запасные части с других. Такая своеобразная «разборка» связана с отсутствием производства комплектующих в стране, а также

Россия посылает сигнал Западу тремя атомными подлодками в Балтийском море

В параде, приуроченном ко Дню Военно-морского флота РФ, впервые за всю историю будут принимать участие сразу три атомных подводных лодки. Британское издание The Telegraph считает, что таким образом Москва отправляет

В Воронеже разыскивается мужчина, убивший своего старшего брата

В Воронеже было возбуждено уголовное дело после убийства 34-летнего местного жителя. Как сообщают следователи, убийство было совершено в частном доме на улице Репненская. В убийстве подозревается 27-летний брат погибшего. По
  • Анна
  • 11.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 июля – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 11 июля – небольшая облачность, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 июля – небольшая облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 июля – переменная облачность, до 23 °C | Королев: погода, 11 июля – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 11 июля – ясно, до 28 °C | Армавир: погода, 11 июля – ясно, до 30 °C |