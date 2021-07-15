Российский истребитель пятого поколения Су-57 «с треском» проиграл американскому «летающему компьютеру» F-35, поэтому РФ пытается его скопировать, заявляют авторы украинского издания Defense Express. Они уверены, что на авиасалоне МАКС-2021 будет представлен именно клон истребителя из США.

Су-57 оказался в немилости у украинских экспертов из-за двух двигателей, усложняющих обслуживание самолета, а также из-за тяги, которая у F-35 ненамного, но больше, чем у российского истребителя. Кроме того, они пишут об отсутствии двигателя второй очереди и дорогостоящем обслуживании Су-57.

При этом авторы заявляют, что РФ покажет не опытный образец, а лишь макет нового самолета, так как за последние несколько лет она вряд ли построила что-то принципиально новое. Скорее всего этот самолет будет однодвигательным и очень похожим на F-35, но с более низкой ценой. Которая привлечет к истребителю внимание иностранных заказчиков.