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На польском сайте Defence24 отметили, что субмарины «Варшавянки», созданные в РФ, хоть и могут плавать практически бесшумно, но не способны находиться под водой более 48 часов, что упрощает их нахождение.

Эксперты отмечают, что в этих подлодках нет воздушно-независимой моторной системы, из-за чего военным всегда известен возможный район их действия, особенно при условии, что речь идет о конкретной субмарине. Авторы материала также считают, что российские корабли и авиация ведут себя небрежно, слишком сильно приближаясь к военным группировкам западных стран. Они заявляют, что такое возможно лишь во время мира – в случае войны НАТО не позволила бы российским силам приблизиться к своим границам.

В статье также указывается, что «устаревшие» перехватчики МиГ-31К и ракетоносцы Ту-22М3 не являются серьезной угрозой для современных американских самолетов F-35 и систем дальнего радиолокационного обнаружения. В подобном бою исход заранее предрешен, считают польские специалисты.

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