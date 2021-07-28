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В украинском информационном агентстве Defence Express сообщили, что РФ в срочном порядке осуществляет переброску в Крым из Арктики сразу двух полков палубной авиации, «оголяя» тем самым свои северные границы.

Авторы материала отмечают, что российское командование собирается организовать на Крымском полуострове отработку маневров с участием большого количества экипажей военных самолетов. Для этого на авиабазу, расположенную в Саки, было переброшено до 40 единиц боевой авиации. Журналисты, сославшись на российские СМИ, сообщили, что вначале в западный регион будет отправлен 279-й истребительный полк, а затем – 100-й авиаполк.

Указанные полки включают в себя самолеты Су-33, МиГ-29К и Су-25УТГ. В статье указывается, что главная цель этого маневра связана с желанием России показать свою силу перед Украиной и другими черноморскими странами. Однако украинские эксперты отмечают, что подобные маневры вынуждают РФ оставлять свои северные границы без надлежащей защиты.

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