Далай-лама XIV, буддийский духовный лидер, отметил, что секретом его долголетия является здоровый сон. Он рассказал, как долго нужно спать человеку для хорошего здоровья.

Недавно Далай-лама отпраздновал свое 86-летие. При этом он пообещал прожить как минимум до 110 лет. Согласно его словам, на состояние организма человека сильное влияние оказывает его ум. Если он обеспокоен чем-то, то нормально поспать не получится. Поэтому духовный лидер старается держать свой ум в покое, что позволяет ему спать глубоким сном 9 часов. По его мнению, такой сон положительно влияет на здоровье.

После крепкого сна Далай-лама медитирует несколько часов. Он добавил, что добиться спокойного ума можно благодаря развитию у себя сострадания и соблюдения принципа ненасилия. Все это положительно влияет на физическое и ментальное здоровье человека, считает духовный наставник.