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В издании РИА «Новости» рассказали о прогнозах буддийского духовного лидера Далай-ламы XIV касательно РФ и ее народа.

Согласно его словам, Россия представляет собой великую нацию, которая имеет значительный потенциал. Она обладает всем необходимым, чтобы превратиться в ведущую страну мира – ей необходимо только правильно распределить имеющиеся возможности. Далай-лама также посоветовал Владимиру Путину, лидеру РФ, хорошенько обдумывать свои следующие шаги и учитывать картину мира в целом.

Духовный лидер напомнил, что сейчас мир находится в критической ситуации, поэтому Москве следует налаживать отношения с Вашингтоном, чтобы привнести мир и благополучие на Землю. Для этого необходимо на время позабыть обо всех различиях по религиозному и национальному признакам.

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