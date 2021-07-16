Американский Конгресс решил проверить состояние своего военно-морского флота и его готовность сражаться с основными конкурентами – Китаем и Россией. Для этой цели он отрядил контр-адмирала Марка Монтгомери и генерала Роберта Шмидла провести соответствующую инспекцию. Результаты проверки оказались не очень оптимистичными.

В своем докладе Монтгомери и Шмидл привели итоги опроса личного состава. Оказалось, что большинство моряков в настоящий момент не очень довольны политикой Пентагона. Военнослужащие считают, что боевую подготовку практически полностью заменила идеологическая обработка, заставляющая экипажи кораблей больше думать о расовом и гендерном равенстве, чем о своих прямых обязанностях.

Также моряки считают, что флот получает недостаточно финансирование. Проверки боеготовности проводятся только формально, поэтому точно оценить боеготовность экипажей давно никто не в состоянии.

Все это, по мнению морских офицеров, не позволяет говорить о готовности американского флота к войне с Китаем или Россией. Если же вооруженное столкновение все-таки произойдет, то США скорее всего проиграют войну в самые короткие сроки.