Российские подлодки, которые постоянно маневрируют в Северной Атлантике, заставляют британское Минобороны тратить миллионы на обеспечение безопасности страны, пишет издание Daily Express. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, подсчитали, во сколько обходятся эти маневры военному ведомству.

За всеми действиями российских подводных лодок внимательно наблюдают самолеты американского производства Boeing P-8 Poseidon. Они базируются на военном аэродроме RAF Lossiemouth. Чтобы повысить обороноспособность страны, военное ведомство выделило 230 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства пойдут как на наем дополнительного персонала авиабазы, так и на содержание аэродрома и противолодочных самолетов.

Ранее из бюджета пришлось потратить еще 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы модернизировать авиабазу. После проведенных работ она получила возможность размещать больше самолетов.

Однако чтобы довести дело до логического завершения, эти самые самолеты нужно сперва купить. Поэтому Великобритания уже заключила контракт с американским производителем на покупку 9 Boeing P-8 Poseidon.

Напомним, что в этом году оборонный бюджет страны увеличился на 24 миллиарда фунтов стерлингов. И как уверяют представители британского Минобороны, виновницей этого является Россия.