Недавний провал Соединенных Штатов в ходе испытаний гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A очень веселит Россию. Основания для веселья действительно имеются. По результатам неудачного запуска (она даже не запустилась!) американские военные оправдываются, что в ходе тестов практически никогда не обходится без сбоев и ошибок. Но их оправдания так же смешны, как и испытания, пишет издание The National Interest, публикацию которого в переводе представляет портал Discover24.

Все дело в том, что США два последних десятилетия только и твердит о создании гиперзвуковых ракет. И за все это время у них так ничего и не получилось. Наработки есть – с этим никто не спорит. Можно смело утверждать, что подавляющее большинство этих наработок все же воплотится в реальность, но произойдет это не раньше 2030 года.

Между тем, Китай и Россия уже имеют гиперзвуковые ракеты. РФ испытывает «Цирконы», запуская их с фрегата «Адмирал Горшков». Также она приняла на вооружение ракеты воздушного базирования «Кинжал», которые в США называли «мифом» и «Авангарды». Мало того, скоро ВС России получат еще и зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», способный бороться с гиперзвуковыми ракетами США. С теми, которых даже еще не существует.

Автор публикации приводит слова российского телеведущего Дмитрия Киселева сразу после неудачного запуска американской гиперзвуковой ракеты:

«Если бы мы хотели реконструировать мысли Байдена, то увидели бы испуг из-за неудавшихся испытаний ракетного комплекса воздушного базирования. Ракета еще ни разу не взлетела. По сути, ее не существует», – заявил журналист.

Российский военный эксперт Виктор Литовкин высказался практически в том же духе. Но он сосредоточился не столько на неудачном пуске, сколько на нынешних возможностях США. Специалист заявил, что в распоряжении Соединенных Штатов отсутствуют не только ракеты, аналогичные китайским и российским. Помимо этого, у Пентагона нет и средства противодействия гиперзвуку главных конкурентов.