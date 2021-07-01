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Соединенные Штаты всеми силами стремятся сохранить гегемонию, не замечая, что эпоха однополярного мира уже ушла в прошлое, заявил во время своей прямой линии президент РФ Владимир Путин. Это его высказывание привело в восторг китайских читателей издания «Гуаньча».

В комментариях один из пользователей написал, что США с двух сторон прижимают Москва и Пекин. И совершенно непонятно, на кого Вашингтон собирается опираться дальше.

«Вот поэтому я думаю, что если старый Джо выдержит эти четыре года на посту, у него есть два пути: он либо подомнет под себя ЕС, чтобы повысить авторитет Америки, либо подготовит свою страну к закату гегемонии. Даже не знаю, какой стране будет от этого хуже», – высказал свое мнение другой читатель.

Еще один пользователь написал, что США чувствуют начало конца своего мирового господства и поэтому ведут себя все более и более агрессивно. Причем прикрываясь заявлениями об «агрессии» РФ и КНР.

«Американская империя умирает, но все не желает отступать, она в полном отчаянии, безумии, она на грани полного поражения и подавления! Путин правильно сказал, что гегемонии США конец!», – подвел итог один из пользователей сети.

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