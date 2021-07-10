России и Китаю совсем необязательно использовать против Соединенных Штатов ядерное или любое другое серьезное оружие. Американские солдаты «в юбках» обидятся и разбегутся с поля боя, если русские или китайцы просто назовут их неправильным местоимением, считают читатели британского издания Daily Mail.

Именно так пользователи сети отреагировали на очередной доклад Пентагона, в котором оценивается вероятность ядерной войны между Россией и НАТО. В данном документе говорится о «высоких рисках» вооруженного столкновения, но у британцев на его счет свое мнение.

«Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из комментаторов.

Еще один пользователь написал, что Дональд Трамп останется в истории США как президент, не развязавший ни одной войны. А вот новый глава государства Джо Байден ни о чем, кроме военных конфликтов, даже не говорит.

Также читатели назвали мир, в котором живут Соединенные Штаты и отдельные страны НАТО «клоунским». Британцы призвали жителей США не слушать то, что бесконечно лопочет Байден. Потому что как в России, так и в Китае живут дружелюбные люди, которые не с кем не хотят воевать.