Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

России и Китаю совсем необязательно использовать против Соединенных Штатов ядерное или любое другое серьезное оружие. Американские солдаты «в юбках» обидятся и разбегутся с поля боя, если русские или китайцы просто назовут их неправильным местоимением, считают читатели британского издания Daily Mail.

Именно так пользователи сети отреагировали на очередной доклад Пентагона, в котором оценивается вероятность ядерной войны между Россией и НАТО. В данном документе говорится о «высоких рисках» вооруженного столкновения, но у британцев на его счет свое мнение.

«Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из комментаторов.

Еще один пользователь написал, что Дональд Трамп останется в истории США как президент, не развязавший ни одной войны. А вот новый глава государства Джо Байден ни о чем, кроме военных конфликтов, даже не говорит.

Также читатели назвали мир, в котором живут Соединенные Штаты и отдельные страны НАТО «клоунским». Британцы призвали жителей США не слушать то, что бесконечно лопочет Байден. Потому что как в России, так и в Китае живут дружелюбные люди, которые не с кем не хотят воевать.

Вам может понравиться

Россия посылает сигнал Западу тремя атомными подлодками в Балтийском море

В параде, приуроченном ко Дню Военно-морского флота РФ, впервые за всю историю будут принимать участие сразу три атомных подводных лодки. Британское издание The Telegraph считает, что таким образом Москва отправляет

Норвежские пользователи высмеяли женщин-военнослужащих ВСУ, марширующих на каблуках

Норвежское издание Verdens Gang опубликовало статью о недавнем скандале в Верховной Раде Украины. Депутаты вручили министру обороны Андрею Тарану туфли на каблуке, в которых военное ведомство собралось выводить на парад

Украинский снайпер рассказал неприятные для Киева подробности о войне на Донбассе

Журналисты издания Nation News взяли интервью у снайпера украинских ВС, который рассказал, что на самом деле происходит на Донбассе. Военнослужащий заявил, что подавляющее большинство его коллег совершенно не хочет воевать.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 июля – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 10 июля – переменная облачность, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 июля – небольшая облачность, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 июля – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 10 июля – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 10 июля – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 10 июля – ясно, до 29 °C |